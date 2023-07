Il ricordo di Kevin Crismani.

Ha avuto luogo nella giornata di ieri, sabato 29 luglio, al Celtic Clan di San Lorenzo di Sedegliano, il memoriale in onore di Kevin Crismani. Il ragazzo, allora poco più che ventenne, fu vittima di un tragico incidente stradale a Gemona del Friuli.

Come ogni anno, papà Ugo, mamma Stefania e il fratello Michael organizzano questo evento benefico volto a ricordare una giovane vita spezzata cosi prematuramente, ma anche e soprattutto dedicato alla raccolta fondi, devoluta all’associazione Onlus “Amis dal Disu”, in aiuto alle persone che versano in gravi difficoltà.

A simboleggiare lo spirito della manifestazione benefica un cartellone che porta la scritta dedicata a Kevin “Vola alto e fissa il sole, ciao Kevin giovane guerriero“. Si ringraziano Gimmy e Claudia per la loro grande ospitalità dimostrata nell’abbracciare questa lodevole e significativa iniziativa.