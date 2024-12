Nuovi prezzi per benzina e diesel in Slovenia: ecco quanto costano

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Sono entrati in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi, i nuovi prezzi di benzina e gasolio in Slovenia.



Il Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia ha comunicato che il costo della benzina a 95 ottani cresce di 0,5 centesimi a 1.495 euro al litro. Cresce di un centesimo anche il prezzo del gasolio, che ora passa a 1.554 euro al litro. Questi prezzi resteranno in vigore per due settimane, fino lunedì 13 gennaio 2025 compreso.

Va tenuto presente che i prezzi regolamentati del carburante si applicano solo alle stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale, lasciando i rivenditori lungo le autostrade liberi di fissare i prezzi a loro piacimento.