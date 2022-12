In Slovenia benzina e diesel scendono ancora: ecco i nuovi prezzi

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Sono entrati in vigore dalla mezzanotte di ieri i nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia validi per le prossime 2 settimane al di fuori della rete autostradale.

I nuovi prezzi decisi dal governo di Lubiana sono di 1.242 euro al litro per la benzina con una diminuzione di 12,4 centesimi. Scende anche il prezzo del diesel che ora passa a 1,467 euro al litro: 8,9 centesimi in meno rispetto a due settimane fa.

I nuovi prezzi del carburante resteranno in vigore fino al 2 gennaio. Nei distributori che si trovano sulla rete autostradale invece saranno stabiliti dagli stessi gestori.