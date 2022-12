Incidente in tangenziale, auto finisce contro il guard rail

L’incidente questo pomeriggio a Basaldella.

Incidente intorno alle 15 di questo pomeriggio sulla tangenziale Sud, all’altezza di Basaldella. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro il guard rail.

Fortunatamente la persona alla guida dell’auto ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente. Durante le operazioni si sono create alcune code e disagi alla circolazione stradale.