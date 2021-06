L’azione concertata della polizia al confine sloveno.

Continuano inesorabili gli arrivi di migranti che entrano in Italia dal Friuli Venezia Giulia, dopo aver attraversato la rotta balcanica. Altre 30 persone sono state rintracciate mentre si dirigevano verso Trieste, anche se la rotta balcanica si sta spostando sempre più verso la provincia di Udine.

I controlli sul confine.

La polizia di frontiera che era solita riammettere i migranti in Slovenia dalle province di confine ha sospeso la pratica, in attesa di intensificare la collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle slovene per la gestione degli arrivi.

I migranti che in questo 2021 sono arrivati nelle tre province di Udine, Trieste, Gorizia hanno superato di poco i 3mila, di cui 1300 nella sola provincia di Udine.

