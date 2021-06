Il processo a Gorizia per truffa.

Sono accusati di aver truffato l’Allianz Spa di Gorizia. Sono in dieci a giudizio per le intermediazioni con i club del settore auto d’epoca ai danni dell’assicurazione che aveva versato a loro le provvigioni.

L’accusa ha portato in tribunale il caso della presunta truffa in concorso ai danni della compagnia assicurativa Allianz, per il pagamento delle provvigioni, al fine di profitto personale. Il periodo in cui si sarebbe svolta la truffa arriva fino al 3 giugno 2014.

Alcune polizze – sottoscritte da proprietari dei veicoli in Friuli Venezia Giulia – relative ad auto storiche e d’epoca effettuati dall’agenzia goriziana sarebbero state frutto di intermediazioni con Club del settore, portate avanti senza la necessaria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari.

