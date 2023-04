In Slovenia saranno abbattuti 230 orsi.

Nella vicina Slovenia saranno ammazzati 230 orsi: il ministro per le risorse naturali e gli affari territoriali Uroš Brežan ha infatti dato il via libera all’abbattimento degli esemplari, con l’obiettivo di contenere la presenza di plantigradi sul territorio.

Per lo Stato confinante, la popolazione ideale di questi animali sarebbe di circa 450-500 individui mentre ora ce n’é più di mille. Il Governo di Lubiana punta, entro i prossimi anni, a diminuire la popolazione fino agli 800 esemplari. Secondo l’esponente dell’esecutivo, si tratta di “una misura per garantire la sicurezza dei cittadini e per evitare eccessivi danni causati dagli orsi”. La popolazione dei plantigradi in Fvg, tra l’altro, è fortemente legata a quella slovena.

Intanto, per quanto riguarda, l’orsa JJ4 che in Trentino ha ucciso un runner Andrea Papi, la Lav oggi ha annunciato che il Tar di Trento ha sospeso (fino all’udienza di maggio) l’ordinanza di abbattimento emanata dal presidente della Provincia Autonoma. L’orsa quindi potrà per ora essere solo catturata.