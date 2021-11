Le vacanze in Slovenia.

Un grande successo per la vicina Slovenia, selezionata dalla famosa guida australiana Lonely Planet tra i migliori 10 Paesi del 2022. La nota casa editrice ha infatti pubblicato i nomi dei Best in Travel: 10 paesi, 10 città e 10 regioni consigliate come mete per i viaggi del prossimo anno. Una lista che una giuria esperta, tra collaboratori, autori e lettori, ha scelto rispettando criteri ben precisi, primo fra tutti la sostenibilità.

La motivazione.

Classificandosi quinta, abbiamo proprio la Slovenia, che Lonely Planet riassume con la parola “verde”. Il Paese infatti ha ottenuto una certificazione ecologica, Slovenia Green, tra le più importanti d’Europa. “Sviluppando una strategia turistica che antepone la qualità alla quantità e le comunità al consumismo – si legge sulla motivazione del riconoscimento di Lonely Planet – il paese ha seguito la propria strada senza compromessi ed è diventato un modello per ciò che molti viaggiatori richiedono oggi, ma che raramente trovano: l’autenticità“.

Il percorso green.

A Lonely Planet è piaciuto che la Slovenia, a differenza degli altri, si sia impegnata nella sostenibilità già da anni. Nel 2016 infatti Lubiana era stata eletta Capitale verde d’Europa dalla Commissione Europea. Nel 2017 la Slovenia è invece la prima nazione a ricevere la certificazione green dall’organizzazione olandese Green Destinations. Un riconoscimento che le valse la definizione di “paese più sostenibile al mondo”. Nel 2018 il paese sloveno ha finanziato il primo percorso ciclistico interamente sostenibile del mondo, il Bike Slovenia Green.

