La Slovenia in zona rossa per l’Europa.

Ieri, in Slovenia si sono registrati 610 nuovi contagi da Covid. Numeri in oscillazione rispetto ai giorni precedenti, ma per l’Europa la vicina Repubblica balcanica è da zona rossa.

A dirlo è l’European Centre for Disease and Prevention Control (Ecdc), l’agenzia indipendente Ue che ha lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell’Unione nei confronti delle malattie infettive. Nella mappa sui 14 giorni relativa ai contagi, la Slovenia ha superato la soglia di 200 casi ogni 100.000 abitanti (è a quota 283).

La catalogazione in zona rossa può significare maggiori restrizioni per i viaggi, con riflessi possibili anche per i residenti del Friuli Venezia Giulia, che per l’Ue resta in zona gialla.

(Visited 766 times, 766 visits today)