L’addio di Spilimbergo a Mariangela Dreosto.

Spilimbergo dice addio per sempre al suo sorriso: Mariangela Dreosto, 47 anni, è scomparsa all’hospice di San Vito al Tagliamento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Nonostante le cure affettuose dei medici e del personale sanitario, insieme a quelle dell’Assistenza domiciliare integrata di Spilimbergo, la malattia ha avuto la meglio.

Nata a Spilimbergo nel 1976, diplomata al liceo scientifico Torricelli di Maniago, Mariangela ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere all’università, dedicandosi anche al lavoro di baby-sitter. Dopo gli studi universitari, ha intrapreso una carriera nel mondo delle assicurazioni, per poi essere assunta alla Eco Mistral.

Nell’autunno del 2020, Mariangela ha ricevuto la diagnosi della malattia che ha segnato la fine della sua giovane vita. Ma ha mantenuto la speranza di lasciare una traccia, come evidenziato in un post su Facebook, citando Michel de Montaigne: “Se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio, seminiamo almeno dei fiori”.

Lascia la madre Loredana, il padre Stefano, la sorella Elisa, una nipote, il cognato Marco, gli zii e i cugini. I funerali si terranno sabato alle 11 nel duomo di Spilimbergo, mentre il rosario sarà recitato venerdì alle 19 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone.