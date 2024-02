In Friuli Venezia Giulia torna la neve.

Era attesa da tempo, e nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, la neve è tornata a farsi vedere in Friuli Venezia Giulia. Come previsto il maltempo è infatti arrivato puntuale. Riportando la neve in alcune zone dell’Alto Friuli, anche a quote relativamente basse, e comunque inferiori ai mille metri.

Nevicate vengono segnalate infatti nella zona di Forni di Sopra, così come lungo la regionale 355 della Val Degano, tra Rigolato e Sappada. I fiocchi cadono anche tra Forni di Sotto e il passo della Mauria, e in Val Cellina.