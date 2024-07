Pronti? Via: arriva la Crazy Cup, la corsa di carretti autocostruiti più folle dell’estate

La Crazy Cup a Spilimbergo.

E’ folle, creativa, divertente: a Spilimbergo si “scaldano i motori” per la nuova edizione della Crazy Cup, dove, però, i motori non ci sono. Si tratta infatti di una manifestazione unica nel suo genere: una competizione tra carretti senza propulsione, autocostruiti, un evento imperdibile per gli amanti della velocità e delle invenzioni stravaganti.

I partecipanti, ispirati dall’inventiva di Enzo Ferrari (che da piccolo si costruiva le sue macchinine giocattolo), devono infatti creare i loro veicoli unici e originali per sfidarsi lungo le vie del centro città. Il regolamento è semplice: sterzo funzionante, buoni freni e protezioni personali. Tutto il resto è creatività. L’evento attira ogni anno un centinaio di partecipanti anche da fuori regione e un pubblico di appassionati e curiosi.

L’appuntamento con questa stravagante corsa, aperta a tutti e senza limiti di età, è per sabato 20 e domenica 21 luglio: il primo giorno, in Piazza Duomo dalle 19.30 ci sarà l’iscrizione e la verifica dei mezzi e poi, dalle 21.30 alle 23.30, le prove libere. Il giorno successivo, invece, scatta la competizione vera e propria, con una classifica speciale per gli under 14. I risultati sono tutt’altro che prevedibili, ma il divertimento è assicurato.