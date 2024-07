La coppia di Premariacco vittima di un incidente in moto in Bulgaria.

Una gara di solidarietà per i figli di Claudio Tomat ed Erica Cantarutti, i coniugi di Premariacco che hanno perso la vita in un incidente in moto in Bulgaria lo scorso 14 luglio: sono 380 le donazioni arrivate su GoFundMe in due giorni, per un totale di oltre 27.500 euro.

La comunità di colleghi e amici della coppia è stata profondamente scossa dalla loro tragica scomparsa. Claudio, 50 anni, ricercatore presso il gruppo Danieli, ed Erica, 48 anni, impiegata al Consorzio produttori pietra piasentina di Torreano, erano noti e amati nella loro comunità per il loro impegno e la loro passione per i viaggi.

Per sostenere i due figli adolescenti della coppia, è stato lanciato il crowdfunding. “La raccolta fondi – scrivono gli organizzatori – mira a garantire un futuro sereno ai ragazzi, coprendo le spese educative e altre necessità immediate. La campagna – proseguono – ha già raccolto una significativa somma grazie alla generosità di amici, familiari e membri della comunità, ma c’è ancora bisogno di ulteriori donazioni per raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/claudio-tomat-e-erica-cantarutti-per-i-loro-figli