È finito con la sua auto all’interno del laghetto artificiale, che si trova a Istrado di Spilimbergo. L’allarme è scattate intorno alle 23:30 quando il conducente, un giovane di 36 anni, è riuscito a chiamare un parente chiedendo aiuto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e attivato i vigili del fuoco. Inizialmente si temeva che il giovane si trovasse nella vettura finita nel laghetto.

Intorno alle 3:30 il giovane uomo è stato trovato in stato trovato con un principio di ipotermia in prossimità del laghetto, in un’area boscosa: era riuscito a uscire autonomamente dalla macchina, raggiungendo poi un riparo. È stato trasportato all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza per accertamenti.