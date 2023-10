Spilimbergo, il morso del cane costa al padrone una condanna a sei mesi.

Morso dal cane del vicino di casa, con tanto di prognosi di 7 giorni a causa di un’abrasione al braccio. Un incidente avvenuto dopo una discussione avvenuta nel corridoio condominiale che è finita dritta in tribunale. Il proprietario del cane Corso, un uomo di 39 anni, di Alessandria, era in visita presso il cognato a Spilimbergo.

Era il 31 marzo 2020, il 39enne aveva portato il suo cane in giardino e si era poi incrociato con il vicino nel corridoio condominiale. Il vicino lo aveva invitato a non portare l’animale in giardino, scatenando una lite, nella quale veniva coinvolto anche il cognato.

Le testimonianze a questo punto sono state contrastanti, con la difesa che ha sostenuto che l’uomo fosse intervenuto per proteggere il cognato. Fatto sta che il giudice del tribunale di Udine ha condannato il proprietario del cane a sei mesi di reclusione per vari reati, tra cui la negligenza nella custodia dell’animale, il coinvolgimento in lesioni e il danneggiamento di un mobiletto. La posizione del cognato è stata stralciata. Già annunciato l’appello.