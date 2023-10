Raffaele Mirarchi, 53 anni, è morto in servizi nella caserma di via del Pozzo, a Udine.

Un finanziere di 53 anni, l’appuntato speciale Raffaele Mirarchi, è morto sabato 14 ottobre mentre si trovava in servizio presso la caserma di via del Pozzo, che è la sede del comando del Nucleo di Polizia tributaria delle Fiamme gialle di Udine.

Secondo le indagini preliminari condotte dal medico legale su richiesta del magistrato di turno, la causa della morte di Mirarchi sembra essere stata un improvviso attacco cardiaco. L’appuntato stava lavorando nel turno notturno di vigilanza della caserma, e il suo collega, che avrebbe dovuto rilevarlo alle 7 del mattino, lo ha purtroppo trovato privo di vita nel corpo di guardia della struttura di via del Pozzo.

Immediatamente è stata fatta una chiamata al 112, che ha inviato un’ambulanza in caserma. Tuttavia, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne.

Nato nel 1970 a Catanzaro, Mirarchi si era arruolato nella Guardia di Finanza nel 1991. Da diversi anni si trovava in Friuli, dopo aver prestato servizio per molti anni a Spilimbergo, e si era successivamente trasferito a Udine, dove aveva stabilito la sua residenza. Lascia la compagna e due figli, di 18 e 21 anni. La data dei funerali non è ancora stata definita.