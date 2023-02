Il mosaico di una giovane studentessa esposto nell’aula del consiglio regionale Fvg

E’ di Margherita Toffolo il mosaico esposto nell’aula consiliare della Regione Fvg.

Un’opera d’arte ispirata a un celebre reperto fenicio e realizzata in stile romano, ricoprendo un uovo di struzzo con minuscoli tasselli in pietra naturale. Sono queste le caratteristiche della creazione della giovanissima Margherita Toffolo che, per i prossimi 12 mesi, rimarrà in bella evidenza nell’area espositiva dei Passi perduti in prossimità dell’ingresso nell’aula consiliare.

“Una splendida realizzazione che troverà spazio proprio vicino alla rassegna dedicata al maestro Giorgio Celiberti, simbolo di arte circolare che valorizza l’intero Friuli Venezia Giulia, ma anche esplicito augurio per il futuro di una studentessa che coniuga ricerca, creatività e manualità”.

Lo ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Piero Mauro Zanin, in occasione della cerimonia con cui è stata temporaneamente consegnata all’istituzione l’opera in questione, da poco riconosciuta migliore in assoluto tra quelle realizzate durante l’anno formativo 2021-22 dagli allievi del secondo anno della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, ottenendo il prestigioso premio Nemo Gonano.

Il riconoscimento del Rotary.

Il riconoscimento, istituito dal Rotary Club Maniago-Spilimbergo, era stato attribuito a Margherita Toffolo (autrice di “Vita, nascita, rinascita”) e resterà per un anno negli spazi del Consiglio regionale, affiancato da una targa illustrativa con una breve biografia di Gonano, già presidente del Cr a inizio anni Novanta e instancabile promotore culturale.

All’incontro hanno partecipato numerosi consiglieri, insieme a Pietro Rosa Gastaldo (Rotary Club Maniago-Spilimbergo, presidente della Commissione immagine comunicazione Distretto Rotary 2060 Nordest) che ha voluto ricordare “una figura eminente, promotrice di tante iniziative per il mondo della scuola, dei giovani e anche degli anziani, sempre guardando il mondo del sociale a 360° senza mai dimenticare nessuno. Un esempio che ha trasmesso a tutti noi valori etico-morali”.

Anche Gian Pietro Brovedani (direttore della Scuola di Mosaico) ha voluto rimarcare “l’apporto decisivo di Gonano per il risanamento e le attività formative della realtà che rappresento. Il premio costituisce i risultati del saggio di fine anno, attraverso lavori realizzati con una settimana di tempo”. A Brovedani e Gastaldo, insieme a Margherita Toffolo, il presidente Zanin ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale Fvg.