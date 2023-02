Saro si racconta in un libro, 30 anni di politica tra fare e disfare

A Martignacco la presentazione dell’ultimo libro di Ferruccio Saro.

Ferruccio Saro, ex sindaco di Martignacco a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, poi consigliere regionale e parlamentare Pdl, presenterà il suo suo ultimo libro, “Fare e disfare – trent’anni vissuti tra politica e antipolitica”, il prossimo 20 febbraio proprio a Martignacco. Non si tratta di un libro di memorie, precisa l’autore: tra le pagine, Saro si racconta attraverso una serie di aneddoti e retroscena.

La presentazione è in programma il 20 febbraio alle 18.30 all’auditorium Impero di Martignacco. Ci saranno la direttrice de Il Piccolo, Roberta Giani, il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, e Tommaso Cerno, giornalista de L’Identità. Il libro è stato scritto in collaborazione con il giornalista Alberto Terasso, che ha intervistato Saro per lungo tempo.

Tra i racconti più interessanti del libro, anche quello relativo alla nascita della prima candidatura di Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione, oltre a nuovi retroscena della legislatura dopo Mani pulite.