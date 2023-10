Alessandro Serena creerà l’opera in mosaico per il Vaticano.

Dal Friuli al Vaticano: la Natività che sarà esposta nell’Aula Paolo VI e che accoglierà i fedeli nel periodo natalizio sarà realizzata in mosaico con migliaia di tessere in vetro veneziano e porterà la firma dell’artista di Spilimbergo, Alessandro Serena, già ideatore, assieme al figlio Michelangelo, del presepe realizzato con la stessa tecnica e installato proprio in Piazza Duomo a Spilimbergo. Una vera e propria vetrina dell’arte musiva che ha reso celebre in tutto il mondo la cittadina.

Dato che il presepe che sarà realizzato in Piazza San Pietro riprenderà l’atmosfera del Natale del 1223 (quando San Francesco chiese di riprodurre la nascita di Gesù nel paese di Greccio, praticamente il primo presepe della storia), le figure create da Serena includeranno il Santo di Assisi e Santa Chiara, ad accoglieranno la nascita del Bambino che sarà avvolto in un tessuto bianco, mentre una scia azzurra si estenderà fino a San Francesco inginocchiato.