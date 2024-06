Sabato 29 e domenica 30 due grandi nomi per la prima edizione dello Spililand Summer Festival di Spilimbergo

L’estate di Spilimbergo e del Friuli Venezia Giulia potrà contare sui live della prima edizione dello Spililand Summer Festival, tre giorni di musica, festa, cultura e divertimento che andranno in scena all’area La Favorita della città del mosaico, per l’organizzazione di ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo.

Si parte sabato 29 con il Deserti Tour di Piero Pelù

Stelle di questa edizione saranno due fra i nomi più altisonanti della musica italiana. Sabato 29 giugno (ore 21.30), a salire sul palco sarà un’autentica leggenda del rock, Piero Pelù, già fondatore e leader dei Litfiba, che proprio allo Spililand inaugurerà il suo “Deserti Tour”, nuovo viaggio live che segue la pubblicazione dell’ultimo omonimo album.

Nei prossimi live estivi “el diablo”, accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Amudi Safa (chitarra), Luca Martelli “Mitraglia” (batteria) e Max Gelsi “Sigel” (basso), presenterà tutti i suoi successi, per una serata e un concerto da ricordare.

Domenica 30 tocca al cantautore torinese Willie Peyote

Domenica 30 giugno (21.30), per la grande chiusura del festival, a emozionare il pubblico sarà poi Willie Peyote, cantautore torinese che, album dopo album, ha saputo creare un rapporto unico con il suo pubblico che lo ha sostenuto negli anni apprezzando soprattutto live la sua capacità di maneggiare il palco, accompagnato da una band di grandi professionisti.

Sarà così anche allo Spililand quando l’artista presenterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia di “Sulla riva del tour”, il suo nuovo progetto live nel quale presenterà le ultime hit e tutti i successi della sua brillante carriera. I biglietti per i due concerti, organizzati in collaborazione con Zenit srl, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.spililand.com e su www.azalea.it .

Per conoscere il calendario completo dello Spililand Summer Festival www.spililand.com