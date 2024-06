Due vini del Collio conquistano le medaglie di platino di Decanter

Nell’edizione 2024 dei Decanter World Wine Awards il Fvg conquista complessivamente 213 premi

I Decanter World Wine Awards premiano, ancora una volta, il Friuli Venezia Giulia e, in particolare, i nostri vini bianchi. Complessivamente, sono 213 le etichette della nostra regione che hanno ottenuto un riconoscimento.

Partendo dall’alto, tra le 117 bottiglie selezionate a livello internazionale per la ‘medaglia di platino‘, uno tra i premi più prestigiosi al mondo, ci sono ben due vini ‘made in Fvg’, entrambi prodotti sul Collio. A ottenere l’eccellenza enologica, con ben 97 punti di valutazione (seconda solo ai ‘Best in Show‘) sono il Pinot bianco Santarosa 2022 del Castello di Spessa e il ‘Valeris’ Friulano 2022 dell’azienda Muzic di San Floriano.

Al Fvg due medaglie di platino e quattro d’oro

Accanto al riconoscimento di platino, il Fvg si aggiudica anche quattro medaglie d’oro, assegnate ai vini che hanno ottenuto una valutazione di 95-96 punti. L’azienda Muzic fa il bis con il Sauvignon 2022. Sempre dal Collio arrivano anche il Sauvignon 2022 di Sturm e il Broy 2021 di Eugenio Collavini; completa il quadro il 12 Viti Friulano 2022 di La Sclusa, nel Colli Orientali.

Il Friuli Venezia Giulia, poi, porta a casa ben 94 medaglie d’argento (valutazione tra 90 e 94 punti) e 113 di bronzo (punteggio tra 86 e 89 punti).

Complessivamente, l’Italia si attesta in terza posizione nella classifica internazionale, alle spalle di Francia e Spagna.