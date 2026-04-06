Si ferma al settimo posto la corsa di Spilimbergo nell’edizione 2026 de “Il Borgo dei Borghi”. Nella finale andata in onda su Rai 3 durante la serata di Pasqua, la città del mosaico ha ottenuto un piazzamento che, pur lontano dal podio, permette al Friuli Venezia Giulia di rientrare tra le prime dieci posizioni del concorso nazionale.

Un risultato che mancava da tempo: dopo il trionfo di Venzone nel 2017 e l’ottavo posto di Grado lo scorso anno, Spilimbergo segna un piccolo passo in avanti nella classifica dei borghi più amati d’Italia, dominata in questa edizione da Cingoli (Marche), seguita da Arenzano (Liguria) e Zungoli (Campania).

Un volano per il turismo regionale

Il settimo posto non è solo un riconoscimento estetico, ma un’opportunità economica concreta. “Questo concorso è una leva di sviluppo turistico”, spiega Markus Maurmair, consigliere regionale e membro del direttivo nazionale dei Borghi più belli d’Italia. “Un borgo in Top 10 registra effetti reali in termini di presenze e investimenti. Spilimbergo ci conferma che la scelta della Regione di investire sui piccoli centri e fare sistema con PromoTurismoFVG è quella giusta”.

Maurmair ha inoltre anticipato importanti novità: “La famiglia dei Borghi più belli in Friuli Venezia Giulia sta crescendo: a breve annunceremo l’ingresso di nuove realtà regionali che arricchiranno ulteriormente una rete già oggi tra le più vivaci d’Italia. Continuare a fare sistema, mettendo in rete le risorse e le identità dei borghi friulani, è la sfida dei prossimi anni”.

L’orgoglio della città del mosaico

Soddisfazione totale per il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli: “Questo risultato è il frutto di un impegno corale. Ringrazio i cittadini e le associazioni che si sono mobilitati con entusiasmo. Il settimo posto dimostra che quando i borghi del Friuli Venezia Giulia si presentano uniti, i risultati arrivano. È una vittoria di squadra”.

Sulla stessa linea Zaida Franceschetti, coordinatrice regionale dell’associazione: “È una bella notizia per tutta la rete regionale. Siamo già al lavoro per i prossimi eventi, a partire dalla Notte Romantica, per continuare a raccontare la bellezza dei nostri luoghi”.

Perché Spilimbergo ha incantato l’Italia

Nota a livello internazionale come la “Città del Mosaico”, Spilimbergo ha saputo puntare sulle sue unicità: la Scuola Mosaicisti del Friuli (istituzione unica al mondo), il castello e il duomo gotico. Elementi che, uniti a un centro storico medievale perfettamente conservato, hanno convinto il pubblico televisivo della validità di una candidatura che proietta l’intero Friuli sotto i riflettori del turismo di qualità.