La partita dell’Apu Udine contro Cividale nel campionato di Legadue

In un palaCarnera soldout una incerottata Apu Udine ha la meglio sulla Gesteco Cividale per 73 a 66 nell’attesissimo derby friulano. Una festa di sport per il Friuli davanti ad oltre 3500 persone con molti tifosi anche dei ducali presenti.

L’Apu si presenta alla partita malconcia senza il lungodegente Isaiah Briscoe, senza il leader delle ultime partite Alessandro Gentile squalificato e senza Keshun Sherrill accasatosi a Mantova in settimana. Ci sono il capitan Antonutti nonostante l’incidente di pochi giorni fa e Cusin e Nobile non al meglio. Udine e Cividale vanno a braccetto per larghi tratti del match. Gli ospiti tentano un mini- allungo ad inizio secondo quarto (15-22), ma Udine rintuzza subito. All’intervallo è 35 pari. Nella ripresa sale in cattedra Diego Monaldi che piazza tre triple in avvio di quarto che consegnano un illusorio più 6 ai padroni di casa (46-40). Cividale torna subito sotto e il punteggio è 54 a 53 ad inizio ultimo quarto. Nei 10 minuti finali arriva l’allungo decisivo di Udine con i canestri di Monaldi e di un ottimo Gaspardo i ragazzi di coach Finetti toccano il più 11 a 4 minuti dalla fine (68-57). I ducali non riescono più a tornare sotto e Udine coglie un successo straordinario considerando le pesanti assenze. Mvp della partita Diego Monaldi, autore di 26 punti, ottima la prova anche di Raphael Gaspardo da 16 punti e 9 rimbalzi.

A fine partita un contentissimo coach Carlo Finetti commenta: “C’è stata una cornice di pubblico straordinaria, il palaCarnera ci ha spinto dall’inizio alla fine, sinceramente in tre anni è la prima volta che vedo il palazzetto così pieno e coinvolto emotivamente. I ragazzi sono stati incredibili e siamo strafelici per questa vittoria. Questa di stasera era una tappa importante del nostro percorso ed è stata una vittoria di gruppo basata sul sacrificio”

Molto soddisfatto anche l’Mvp Diego Monaldi: “Dopo tutte le sfortune questa era la partita per fare ancora di più gruppo. Abbiamo lavorato duro tutta la settimana e siamo riusciti ad ottenere una grande vittoria. Tanti tiri che ho segnato stasera sono merito dei miei compagni, ma la chiave è stata la difesa dove abbiamo concesso solo 66 punti. Il pubblico poi è stato fondamentale e spero che questo ambiente ci sarà sempre perchè è molto importante per noi, siamo sulla strada giusta”. Molto contento anche il presidente Alessandro Pedone: “Posso solo dire un enorme grazie alla nostra squadra, agli allenatori, allo staff e al nostro straordinario pubblico per la serata che ci hanno regalato. Siamo arrivati a questa sfida nel pieno di un periodo difficile e sfortunato, è prevalso l’orgoglio rispetto allo sconforto e abbiamo dimostrato di essere un gruppo di uomini veri, innamorati di questa terra e della sua gente. Il cammino è ancora molto lungo, non lasceremo nulla di intentato e lotteremo ogni giorno per regalare a tutti altre gioie come questa. Forza APU, forza Friuli!”.