La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Era una partita fondamentale per la classifica, dato che con una vittoria l’Apu Udine avrebbe agganciato la primatista Fortitudo Bologna, ma nel caldissimo PalaDozza i friulani crollano piuttosto nettamenente perdendo per 68 a 54 senza mai essere in partita.

I ragazzi di coach Adriano Vertemati arrivavano a questa partita fiduciosi dopo le quattro vittorie consecutive, ma la prestazione odierna è stata a dir poco scadente e Bologna ha dominato dal primo all’ultimo minuto. Udine tiene botta solo nelle fasi iniziali e dopo essere finita subito sotto di 10 punti nel primo quarto ha un sussulto ad inizio secondo parziale quando due triple consecutive di Caroti ed Alibegovic riportano gli ospiti a contatto (23-19). Time out per Bologna e successivo 9-0 di parziale per i padroni di casa. La partita sostanzialmente finisce qui. Un terzo quarto da incubo con solo 11 punti a referto e 7 tiri da tre consecutivi sbagliati sigillano l’incontro a favore dei bolognesi (55-38). Nell’ultimo quarto Udine si riavvicina solo per un momento sotto la doppia cifra sul 55-46, ma è un fuoco di paglia perchè immediatamente la Fortitudo torna a più 15. Da sottolineare la pessima serata al tiro dalla lunga per i friulani con 8 su 30 e ben 17 palle perse. Top scorer per i friulani il solito Jason Clark a quota 15, 12 quelli di Mirza Alibegovic, nessun altro oltre i 6 punti.

Molta delusione a fine partita per coach Adriano Vertemati: “Faccio i complimenti alla Fortitudo, hanno avuto un altro livello di energia e fisicità. La loro difesa ci ha concesso pochissimi vantaggi e noi abbiamo mal interpretato le situazioni. Dal primo quarto la partita è stata indirizzata a loro favore. Altre volte siamo stati noi i più reattivi e fisici, ma devo dire che in questo campionato non tutte le squadre sono pronte ad imporsi in trasferta come fanno in casa. Su questo dobbiamo migliorare”. Molto deluso anche il presidente Alessandro Pedone: “Udine è una squadra di galantuomini, che ci tengono alle buone maniere. Abbiamo pertanto fatto di tutto per restituire la cortesia ricevuta all’andata dalla F, mettendo in scena un tunnel degli orrori mai visto prima. Complimenti a Bologna, buon anno a tutti. Rientriamo velocemente in noi stessi e testa e cuore al derby di venerdì prossimo!”.

Come detto l’Apu, che ora vede la Fortitudo in testa lontana 4 punti, tornerà in campo venerdì 12 per il derby contro la Pallacanestro Trieste.