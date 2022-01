Si ferma la striscia positiva dell’Apu, sconfitta a Biella di un punto

La sconfitta dell’Apu Udine a Biella nel campionato di Legdue di pallacanestro.

Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la cavalcata dell’Apu Old Wild West Udine sul campo della Edilnol Biella: 83 a 82 il punteggio finale a favore dei piemontesi. I friulani pagano l’assenza di Brandon Walters ed un Michele Antonutti al ritorno in campo dopo più di due mesi, ma lontano dalla miglior condizione.

Padroni di casa sempre avanti nel punteggio trascinati da uno straripante Davis autore di 30 punti e vera spina del fianco nella difesa friulana. Udine incassa 51 punti nel primo tempo e finisce sotto addirittura di 18 punti a metà secondo quarto prima di iniziare la rimonta. Rimonta che si completa a tre minuti dalla sirena finale quando i ragazzi di coach Boniciolli sorpassano sul 77 a 76. Il finale punto a punto vede ancora una volta Davis insaccare una tripla pesantissima mentre Udine pasticcia con Cappelletti, due palle perse sanguinose nel finale. Terza sconfitta in campionato per Udine, tutte in trasferta e tutte di misura. Per i friulani top scorer Trevor Lacey con 17 punti, ma un pesantissimo errore dalla lunetta nel finale, 16 di un concreto Marco Giuri, 11 di Cappelletti e Pellegrino.

Al termine dell’incontro il commento amaro di coach Matteo Boniciolli: “Biella si è meritata la vittoria e una sconfitta per loro sarebbe stata una beffa,da parte nostra l’energia con cui abbiamo iniziato oggi l’incontro non era adeguata al livello di pallacanestro che vogliamo giocare. Oggi è venuta meno la nostra intensità, la nostra volontà e il nostro impegno. Abbiamo rimontato più di rabbia che di sistema nel secondo tempo e quindi abbiamo perso meritatamente”.

Le parole anche di Federico Mussini, autore di 8 punti: “Non abbiamo avuto la solita intensità difensiva stasera. Ora bisogna resettare e ripartire. La cosa importante sarà reagire la prossima partita contro Treviglio, una giornata no può capitare. Abbiamo patito anche l’assenza di Brandon Walters, ma non cerchiamo scuse – conclude Mussini – siamo contenti del ritorno in campo del capitano Antonutti per noi è fondamentale la sua esperienza e leadership”.

Con questa sconfitta Udine perde il primato solitario della classifica che ora condivide con Cantù e Pistoia tutte a 22 punti con undici vittorie e tre sconfitte. La prossima domenica l’Apu sfiderà in casa la temibile Treviglio che segue a 20 punti e che all’andata diede il primo dispiacere alla squadre del presidente Pedone.

