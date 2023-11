La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Doveva essere un big match con la Fortitudo Bologna presentatasi al PalaCarnera prima in classifica e senza sconfitte, ma l’Apu Old Wild West Udine, approfittando dell’assenza del bomber Aradori, ha dominato la partita fin dal primo minuto imponendosi per 87 a 56. Raffica di tiri da tre tirati e messi a segno dai friulani che chiudono con 20 su 40 dall’arco e solo 5 su 12 da due. Top scorer per i bianconeri Lorenzo Caroti a quota 18 con 6 su 8 da tre, 16 punti per Mirza Alibegovic e 15 a testa per Jason Clark e Iris Ikangi.

La partita sostanzalmente non è mai stata in discussione. Udine segna 7 triple su 9 nei primi sette minuti di partita ed indirizza immediatamente l’incontro portandosi a più quindici sul 23 a 8. Jason Clark è immarcabile in avvio, per lui 12 punti con 4 su 4 da tre. La zona dei bolognesi non sortisce gli effetti sperati, certo i friulani tendono ad accontentarsi un po’ troppo del tiro da tre, come dimostrano i 23 tentativi a metà partita, ma Bologna non riesce mai a riportarsi a contatto. Il 43 a 30 dell’intervallo tutto sommato va stretto ad Udine che nella ripresa dilaga con le bombe di Caroti ed Alibegovic. La partita si trascina con un lungo “garbage time” fino alla scontata conclusione.

Molto soddisfatto a fine partita coach Adriano Vertemati: “Bellissima serata. Siamo partiti con la giusta tensione nervosa e il pubblico ci ha subito spinto. I ragazzi sono stati bravissimi in difesa alternando uomo e zona e si sono sciolti subito in attacco. Siamo contenti perchè è la prima vittoria contro una squadra forte, ma rimane solo una partita importante di un percorso. Tocca noi ora dimostrare che possiamo subito competere a Forlì contro una squadra che come noi ha perso solo sue volte”.

Felicissimo anche Lorenzo Caroti, ormai uno dei leader di questa squadra: “Difensivamente abbiamo concesso 56 punti e questo significa che abbiamo eseguito molto bene il piano partita. Siamo stati tutti importanti stasera, Jason Clark ha indirizzato la partita in attacco, ma altri come Delia e Ikangi l’hanno indirizzata in difesa. Stasera il pubblico è stato veramente incredibile e ringrazio tutti, ora andiamo a Forlì che è un campo sicuramente difficile”.

Udine con questa vittoria aggancia il secondo posto del girone rosso con 7 vittorie su 9 partite in coabitazione con Forlì e dietro la Fortitudo Bologna. Domenica i ragazzi di coach Vertemati saranno impegnati proprio a Forlì in quello che è uno spareggio per il secondo posto.