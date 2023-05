La partita dell’Apu Udine nei playoff di Legadue

L’Apu Old Wild West Udine espugna il Pala Gesteco di Cividale per 79 a 68 e si porta sul 2 a 1 nella serie di primo turno di playoff. Lunedì in gara 4, sempre a Cividale, l’Apu avrà a disposizione il match point per qualificarsi per la semifinale.

La squadra di coach Carlo Finetti sembra aver finalmente registrato la difesa, vero tallone di Achille per tutta la stagione. Cividale ,dopo essere sprofondata a metà secondo quarto a meno 17 sul 19-36, ha una reazione di orgoglio in chiusura di quarto con un parziale di 13 a 2 che la riporta a contatto all’intervallo (38-32). I ducali partono forte anche ad inizio terzo quarto e riescono addirittura ad andare in vantaggio con una tripla di Redivo (44-43). Qui però si sveglia Udine trascinata da uno straordinario Rapahel Gaspardo che piazza tre triple pressochè consecutive che danno la doppia cifra di vantaggio agli ospiti. Ad inizio ultimo quarto è più 12 Apu (49-61) ed è ancora Gaspardo a trovare alcuni canestri d’autore con Cividale che non riesce ad avvicinarsi più.

Mvp per Udine Rapahel Gaspardo che chiude la serata con 29 punti e 6 su 11 da tre punti. Unico altro giocatore in doppia cifra Ethan Esposito a quota 11 punti.

Molto soddisfatto a fine partita coach Carlo Finetti: “Questa è stata una vittoria di squadra, tutti quelli scesi in campo hanno dato un contributo. Giocavamo in un palazzetto caldissimo contro una squadra che rispettiamo molto perchè ha un’anima profonda. Abbiamo festeggiato pochi secondi perchè ora siamo già proiettati a gara 4. Dobbiamo aggiustare alcune cose perchè Cividale farà il massimo per portarci a gara 5″.

Contentissimo Raphael Gaspardo: “La chiave di stasera è stata la difesa perchè Cividale ha un gran potenziale offensivo e non molla mai. Lunedì sarà un’altra battaglia e dobbiamo rimanere concentrati e non mollare un centimetro. Stasera abbiamo avuto la spinta anche dei nostri tifosi che si sono fatti sentire molto”.