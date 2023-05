Incidente sulla Pontebbana all’altezza di Basagliapenta.

Incidente questa sera poco prima delle 22 sulla statale 13 Pontebbana, all’altezza di Basagliapenta. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi in un fossato a bordo della carreggiata.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Codroipo e i soccorritori per prestare le prime cure alle persone rimaste coinvolte. Presenti anche i carabinieri.