La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Terza partita di fase ad orologio per l’Apu Udine e terza vittoria. Il recupero infrasettimanale sul campo di Latina, squadra che occupa l’ultima posizione del girone verde, vede un netto successo dei friulani per 81 a 72. Partita che ha ricalcato perfettamente l’incontro di sabato ad Agrigento: Udine parte benissimo gioca un gran primo tempo andando avanti di una decina di punti, terzo quarto rivedibile in cui i padroni di casa si riavvicinano e poi ultimo quarto con leggera sgasata e chiusura agevole. Di nuovo in evidenza Marcos Delia, tornato dalla nazionale rinfrancato, autore di una prova da 18 punti con 9 su 9, gran partita anche per Iris Ikangi da 16 punti con 4 su 6 da tre punti. In doppia cifra anche Jason Clark e Diego Monaldi entrambi a quota 10.

Molto soddisfatto coach Adriano Vertemati: “Ci eravamo posti degli obiettivi ad inizio partita. Volevamo vincere su un campo dove pochi giorni fa era caduta una squadra come Trieste, volevamo essere concentrati e senza avere alti e bassi. Siamo stati in vantaggio 40 minuti nonostante Latina non abbia mai mollato. Loro sono una squadra completamente diversa dopo la sosta con un bel spirito ed energia. Faccio i complimenti ai miei giocatori”

Contento ovviamente anche Iris Ikangi: “Era una partita tosta, questo è un campo difficile dove molte squadre hanno fatto fatica, Trieste ci ha perso domenica. Siamo stati bravi e solidi nei momenti in cui dovevamo alzare l’intensità sia in attacco che in difesa. Ho giocato una bella partita? Qui siamo 10 giocatori che possono fare la differenza e la differenza la fa la squadra non il singolo. Ora torniamo al PalaCarnera dove affronteremo una squadra che non conosciamo bene”.

L’Apu Udine tornerà domenica al PalaCarnera dopo un mese per affrontare la Juvi Cremona alle ore 18.