Trasforma la tua rete con il server wireless di ultima generazione

I convertitori da seriale a wireless permettono la connessione dei dispositivi seriali o ethernet a una rete wireless. Nello specifico, si tratta di soluzioni hardware capaci di offrire un collegamento in modo sicuro tra dispositivi seriali e Ethernet, quali PLC, contatori e sensori, e reti LAN wireless basate su IP o LAN Ethernet.

Questi dispositivi server wireless semplificano l’integrazione delle apparecchiature industriali nelle reti moderne, migliorando l’accessibilità e la gestione da remoto.

Le caratteristiche dei server wireless

Come già detto, i convertitori da seriale a wireless, come ad esempio il MOXA w2150a manual, consentono di collegare dispositivi seriali ed Ethernet a reti wireless conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n.

La loro versatilità li rende idonei per integrare dispositivi come PLC, contatori e sensori di ultima generazione o non. Inoltre, possono essere gestiti tramite la web-configurazione, accessibile sia tramite connessione Ethernet che WLAN. Questo consente di configurare facilmente le impostazioni di rete, garantendo una connessione efficiente e personalizzata.

Il sistema di questi dispositivi, inoltre, offre un avvio protetto per il firmware, assicurando che solo il software autorizzato possa essere eseguito sul dispositivo. Questo contribuisce a proteggere il convertitore seriale da accessi non autorizzati e da eventuali minacce alla sicurezza dell’azienda. Un’altra caratteristica di questo device è il buffering della porta offline, e il registro dei dati seriali, il che significa che possono memorizzare questi ultimi anche quando la connessione è momentaneamente persa. Quando la connettività viene ripristinata, il convertitore trasmette i dati accumulati alla rete, garantendo che nulla venga perso durante periodi di interruzione temporanea.

Questa funzionalità risulta essere particolarmente utile in quegli ambienti di lavoro in cui la stabilità della connessione può essere variabile e può venire meno da un momento all’altro.

Perché usare un server wireless

I benefici che derivano dall’utilizzare un convertitore da seriale a wireless sono notevoli. In primo luogo, come anticipato, rappresentano una scelta comoda per connettere a una LAN senza fili dei dispositivi seriali ed ethernet, sensori ecc. Grazie a essi, infatti, il software di comunicazione potrà accedere ai dispositivi seriali connessi da qualsiasi luogo, anche dall’altra parte del mondo, grazie all’utilizzo di una LAN wireless.

Un altro vantaggio importante da prendere in considerazione è la riduzione dei cavi. Spesso nelle aziende, o comunque negli ambienti di lavoro, si vedono folti grovigli di cavi e di fili che sbucano da ogni dove, il che potrebbe essere non solo poco gradevole alla vista ma anche poco funzionale. Avere dei cavi scoperti, infatti, può essere pericoloso per i lavoratori i quali potrebbero inciamparvi e farsi male. Viceversa, i server dei dispositivi wireless richiedono pochi cavi e sono perfetti per essere utilizzati nei casi in cui un’operazione di cablaggio risulti troppo complessa o addirittura non fattibile.

Infine, nelle modalità infrastructure o ad hoc, quelli Nport possono connettersi alla rete wi-fi di uffici e fabbriche al fine di consentire gli altri utenti di spostarsi tra i vari Access Point. Questo offre un’eccellente soluzione per i dispositivi che vengono spostati con una certa frequenza da un luogo all’altro.