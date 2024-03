Il 3 maggio inizierà il processo.

Prenderà il via il prossimo 3 maggio il processo a Bruno Macchi, il 29enne responsabile dell’omicidio di Luca Tisi, senzatetto di 58 anni. L’omicidio è avvenuto all’alba del 19 aprile 2023, nella galleria dei condomini Alpi di Udine, dove Tisi viveva.

La data è stata decisa dopo un’udienza preliminare tenutasi nella tarda mattinata di oggi, alla presenza dell’imputato stesso. Accanto a Macchi c’erano i suoi avvocati, Massimiliano Basevi e Cristian Buttazzoni, che hanno avanzato la richiesta di riformulare l’accusa, sostenendo che le circostanze aggravanti contestate non fossero corrette.

Secondo la ricostruzione della vicenda fornita dal procuratore Lucia Terzariol, Tisi sarebbe stato colpito da ben 85 coltellate, principalmente alla testa, con l’uso di un coltello da sub. Il caso ha suscitato grande sgomento e attenzione nella comunità locale, poiché ha messo in evidenza le vulnerabilità delle persone senza dimora e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle misure di protezione per questo gruppo sociale.