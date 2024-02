La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Inizia come meglio non poteva la fase orologio dell’Apu Udine che, dopo due brutte sconfitte, riprende il proprio cammino battendo agevolmente l’Urania Milano per 90 a 72.

I friulani per la prima volta in stagione giocano al completo con l’esordio di Quirino De Laurentis e il recupero di Mirza Alibegovic. Milano regge un quarto, il primo chiuso in vantaggio 23 a 20. Nel secondo parziale l’Apu centra 6 triple su 8 tentativi, dopo un pessimo 2 su 11 iniziale, segna 30 punti e scava il primo solco tra sè e i suoi avversari (50-41). Nella ripresa Udine riprende da dove aveva lasciato, mentre i lombardi faticano a trovare il canestro. Sale in cattedra Matteo Da Ros con alcuni splendidi canestri, ma è tutta la squadra a girare. Il quasi ventello di vantaggio a fine terzo quarto consegna al pubblico del PalaCarnera un ultimo quarto di totale tranquillità prima della sirena finale. Top scorer per i padroni di casa il succitato Da Ros a quota 16, bene anche il rientrante Alibegovic a 14, in doppia cifra anche Caroti con 11.

Contento della prestazione coach Adriano Vertemati: “Una bella vittoria contro una squadra ricca di talento. Abbiamo fatto un secondo tempo difensivo di spessore, loro segnano 84 punti di media per cui averne concessi solo 31 nella ripresa ha fatto la differenza. Oggi l’esordio di De Laurentis ed il recupero di Alibegovic ci hanno permesso di spalmare l’aggressività su tutti i 40 minuti con 10-11 giocatori, questo è senza dubbio un vantaggio e ora speriamo lo sia anche in futuro anche se sarà difficile giocare sempre con 11 giocatori perchè ci sono anche le partite punto a punto e lì non si possono fare tutti questi cambi, ma bisogna anche cavalcare chi è in ritmo. Stasera ho utilizzato meno Jason Clark perchè non è stato bene in settimana, ma ci ha dato un gran contributo nei minuti in campo”

Molto soddisfatto anche Matteo Da Ros il migliore dei suoi: “Era una partita difficile dopo due sconfitte di fila. Siamo partiti un po’ tesi e contratti, ma siamo stati bravi nel corso della partita e siamo stati soprattutto consistenti. Dopo aver rivisto la partita di Rimini siamo tornati in palestra con una intensità e cattiveria rinnovata, abbiamo capito di aver mosso poco la palla ultimamente e oggi abbiamo fatto addirittura 23 assist. Ora avremo tempo per lavorare e staccheremo la spina un po’, ma dopo avremo un calendario tosto quindi dovremo farci trovare pronti”.

L’Apu Udine ora avrà un insolito riposo di 21 giorni e tornerà in campo il 3 marzo ad Agrigento, infatti sono state rinviate le prossime due partite con Latina e Roma per lafinestra dedicata alle nazionali che vedrà impegnato anche Marcos Delia.