La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

L’Apu Old Wild West Udine ottiene una convincente vittoria casalinga sull’Urania Milano: 102 a 84 il punteggio finale di una partita in discussione solo nel primo quarto terminato 26 a 20 per i ragazzi di coach Finetti. Già nella seconda frazione i friulani alzano i giri del motore e con alcune conclusioni di Alessandro Gentile ottengono per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. All’intervallo è 48 a 34 per padroni di casa che diventa addirittura più 23 (59 a 36) a metà terzo quarto. Gentile, Briscoe ed Esposito segnano oltre i 20 punti a testa, ben coadiuvati anche dal solito Monaldi e Pellegrino, entrambi autori di 12 punti.

Molto contento coach Carlo Finetti a fine partita: “Stasera abbiamo fatto il miglior primo tempo della stagione dal punto di vista difensivo e questo ha portato a segnare anche 48 punti in attacco, l’abbiamo spaccata lì la partita. Nel secondo tempo l’Urania ha fatto dei canestri di classe, ma siamo stati bravi a resistere ai loro tentativi di rientro e poi siamo stati bravi nell’ultimo quarto. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione su entrambe le metà campo”

Soddisfatto anche un sempre più protagonista Ethan Esposito, autore di 22 punti e 11 rimbalzi: “Sapevamo che era una partita importante per la classifica ed eravamo molto concentrati stasera. Mi sono sentito bene fisicamente e mentalmente e ringrazio i miei compagni di squadra per gli assist. Ora andiamo a Torino per cercare di avere il fattore campo nel primo turno di playoff”. Soddisfatto anche il Presidente Alessandro Pedone: “Al di là della classifica è importante come abbiamo giocato. Faccio i complimenti ad Esposito, ma anche a tutti gli altri ragazzi che si sono sempre passati la palla. Gran regia di Monaldi, Gentile è stato stratosferico, Briscoe fondamentale. Questa vittoria fa morale e ci fa vedere che quando giochiamo così siamo difficilmente battibili – il presidente conclude ringraziando il pubblico – un plauso ai nostri tifosi, c’erano 3200 persone e sono stati caldissimi, grazie veramente ed ora testa a Torino”

L’Apu Udine chiuderà la stagione regolare sul campo di Torino la prossima domenica alle ore 18. Con una vittoria si assicurerebbe il quarto posto nella griglia dei playoff e il vantaggio campo nel primo turno.