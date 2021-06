La morte di Loris Dominissini.

Il calcio di casa nostra piange Loris Dominissini. L’ex calciatore e allenatore dell’Udinese si è spento oggi a 59 anni nell’ospedale di San Vito al Tagliamento.

Era risultato positivo al Covid un paio di mesi fa. Aveva intrapreso così la sua lotta contro le complicazioni da coronavirus, ma è arrivato il triste epilogo.

Nato a Udine il 19 novembre 1961, centrocampista, aveva esordito in serie A il 31 dicembre 1983 vestendo la maglia dell’Udinese. Da calciatore ha legato il suo nome soprattutto alla Reggiana, con la quale ha giocato per sette stagioni. La sua ultima esperienza in campo è stata con la maglia del Sevegliano.

Appesi gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla carriera da allenatore. I risultati migliori sono arrivati alla guida del Como, dove ha ottenuto due promozioni consecutive tra il 2000 e il 2002. Per due mesi è stato anche allenatore dell’Udinese, tra il febbraio e il marzo 2006, assieme alla bandiera bianconera Nestor Sensini: era stato esonerato dopo sole 6 partite. Nel 2014 l’ultima panchina, quella del Lumignacco tra i dilettanti, prima dell’allontanamento dal mondo del calcio.

(Visited 1 times, 1 visits today)