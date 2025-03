Calcio, ricaduta casalinga del Tolmezzo: passa il Tamai 1 a 0

Calcio Eccellenza: ricaduta del Tolmezzo in casa.

Col minimo scarto il Tamai, al termine di una partita di calcio molto combattuta, ha la meglio sul Tolmezzo, riscattando la sconfitta patita all’andata. Per i carnici di Serini non mancano le recriminazioni per le numerose occasioni create ma non finalizzate sotto porta.

La partita si accende dopo pochi minuti, quando Cristofoli si oppone al destro angolato di Zorzetto. La risposta rossoazzurra arriva dai piedi di Baruzzini, su calcio di punizione: Giordano è bravo a deviare in angolo il tiro velenoso dai 25 metri. Sul conseguente corner è Persello, di testa sul secondo palo, a sfiorare il vantaggio, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Il Tolmezzo insiste e si rende pericoloso con Motta, che però non trova lo specchio della porta. Sul fronte opposto, al 25’, Bougma si libera della difesa locale e tenta di sorprendere l’estremo difensore di casa, ma la conclusione si spegne sul fondo. Altra chance per i padroni di casa con Toso, che recupera palla nella propria metà campo, percorre tutta la fascia e prova a sorprendere Giordano fuori dai pali, senza successo.

Sempre Toso, servito su cross di Motta, controlla di petto in area, salta il marcatore e calcia di sinistro: la conclusione finisce sull’esterno della rete, facendo tremare la difesa ospite. L’ultima azione del primo tempo è del Tamai: Zorzetto impegna nuovamente Cristofoli, che devia in corner il tiro dalla destra.

Nella ripresa, gli ospiti passano in vantaggio al 10’: Zorzetto sfonda sulla sinistra dopo un recupero palla, entra in area e calcia; Cristofoli respinge, ma Bougma, ben appostato sul secondo palo, raccoglie e insacca con un tocco ravvicinato a fil di palo. Il Tolmezzo prova a reagire, e Serini inserisce Fabris, Micelli e Garbero per dare nuova spinta.

La prima occasione arriva con un’azione in velocità che porta a un corner, sugli sviluppi del quale Motta, in stacco aereo, non riesce a colpire con precisione. Poi è ancora il Tamai a rendersi pericoloso con Zorzetto, il cui sinistro dalla sinistra termina sul fondo. I carnici provano ancora con Garbero e Cucchiaro, ma Giordano controlla senza difficoltà. Nel finale, episodio dubbio in area su Motta, ma l’arbitro lascia correre.

Finisce 1-0 per i ragazzi di De Agostini, che si guadagnano il secondo posto in classifica. Per il Tolmezzo, decima a quota 41 punti, ora l’attenzione è rivolta alla sfida in anticipo di sabato, alle ore 15.00 a Gorizia contro la Pro.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 29^ GIORNATA

TOLMEZZO – TAMAI 0-1

GOL: st 10′ Bougma.

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, D.Faleschini (26’st Cucchiaro), Toso (12’st Micelli), Capellari, Persello, Solari, Baruzzini (12’st Fabris), Nagostinis (12’st Garbero), Motta, Coradazzi (26’st Madi). All. Serini

TAMAI: Giordano, Migotto, Zossi, Parpinel, Bortolin (38’st Spadera), Piasentin, Consorti, Bougma, Zorzetto, Mortati, Lirussi (42’st Sisto). All. De Agostini

ARBITRO: Anaclerio di Trieste (Lena-Guanin)

NOTE: Ammoniti Nagostinis, Toso, Coradazzi, Faleschini, Cucchiaro, Bougma.