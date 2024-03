I campionati regionali FVG di sci alpino “Children” a Sella Nevea.

Tommaso Dagri dello Sci Club 70 (Ragazzi) e Luce Gellera dello Sci Cai Monte Lussari (Allievi) re e regina assoluti dei campionati regionali FVG di sci alpino “Children”. I due giovani sciatori hanno vinto anche la gara di supergigante, disputata sulla difficile pista Canin di Sella Nevea. Una prova impegnativa soprattutto per gli Under 14. Grande soddisfazione anche per l’atleta del Tarvisio Racing Team, Vita Casamassima e per Lapo Chiarolanza del Piancavallo A2K Team, neo campioni regionali di disciplina, rispettivamente nella categoria “Ragazzi” e “Allievi”.

Per lo SCI CLUB 70 il palmares è arricchito dall’ennesimo podio di Beatrice Jakominic (seconda nell’Under16) e dal terzo e secondo posto nelle classifiche per Società, relative alla gara di superg e alla combinata. Domenica 3 marzo, sempre a Sella Nevea, sono in programma una prova e una gara di superg (recupero di Piancavallo) sempre con l’organizzazione dello SCI CLUB 70.