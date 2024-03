Soccorso un uomo sul sentiero Rilke.

Tra le 14.30 e le 16 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta sul Sentiero Rilke assieme ai Vigili del Fuoco per portare aiuto ad un 52enne, residente a Trieste, il quale è rimasto ferito durante la camminata lungo il sentiero.

L’uomo si era portato fuori dal sentiero per una decina di metri verso un belvedere quando è scivolato procurandosi dei tagli importanti ad una mano, a causa delle pietre carsicche presenti sul terreno. L’uomo, che era solo, ha gridato aiuto ed è stato sentito da due giovani che si trovavano poco distante e che si sono portate da lui chiamando i soccorsi. Una delle due ragazze è rimasta con lui e l’altra è andata incontro ai soccorritori per guidarli sul posto. L’uomo, a causa dell’importante ferita e dello spavento, non riusciva più a muoversi per il timore di scivolare nuovamente, accusando anche forti giramenti di testa.

I soccorritori lo hanno raggiunto, assieme al medico del Soccorso Alpino che ha medicato e fasciato la ferita, e poi lo hanno accompagnato all’ambulanza.