Il Campionato Italiano di Trial arriva a Tolmezzo

La prima tappa del Campionato Italiano di Trial a Tolmezzo.

E’ scattato il conto alla rovescia per la prima tappa stagionale del Campionato Italiano di Trial, in programma domenica 2 aprile a Tolmezzo. Spettacolo e adrenalina con salti di precisione millimetrica, saranno assicurati dai migliori specialisti delle due ruote artigliate in Italia.

Gli oltre cento piloti in gara, si sfideranno tra gli impegnativi ostacoli naturali delle dodici zone di gara da affrontare per due volte, tutte a ridosso del centro abitato, facilmente accessibili dal pubblico e addetti ai lavori. “Rio confine” nei pressi dell’ex polveriera di Pissebus, “Ponte del Merlo” sulla strada per la frazione di Illegio e “Pracastello”, saranno le aree dedicate alla gara, mentre l’ampio parcheggio di via Marchi ospiterà la zona dei paddock, la partenza e le premiazioni. L’evento del 2 aprile ad ingresso gratuito, sarà il primo degli otto round della serie Tricolore 2023, ed ospiterà anche il campionato italiano di Minitrial.

C’è grande attesa per rivedere all’opera il rider della Valsassina Matteo Grattarola da poco accasato con la spagnola Vertigo. Il pluricampione italiano, che a Tolmezzo nel 2021 conquistò un prestigioso podio iridato, ha trionfato lo scorso settembre in una gara del Campionato del Mondo Trial a Ponte di Legno, riportando al successo iridato i colori azzurri dopo un digiuno che durava dal 1994. Ad impensierire Grattarola in Carnia, ci penserà Luca Petrella su Gas Gas. Il pilota lecchese, nel 2019 a Paularo vinse la graduatoria assoluta interrompendo un filotto di 37 vittorie consecutive in campionato di Grattarola. Tra i protagonisti attesi nella classe regina la TR1, anche il poliziotto lariano Lorenzo “Lollo” Gandola, terzo assoluto in campionato nel 2022.

Non mancherà la pattuglia di piloti regionali con Giacomo Brunisso rider di Pagnacco del Motoclub Gaerne su Beta, per il secondo anno in gara nella classe TR2, e i portacolori del moto Club di casa Gabriele Agostinis ed i fratelli Adam e Luca Craighero. La gara organizzata dal Motoclub Carnico vedrà al via il primo concorrente alle ore 9.00 di domenica 2 aprile, con il termine delle ostilità previsto per le 16.00, a seguire le premiazioni.