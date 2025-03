Medaglia d’oro per la sciatrice friulana Caterina Plet.

Un trionfo indimenticabile per la sciatrice friulana Caterina Plet, atleta di Aiello del Friuli tesserata per la FAI Sport di Udine, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025, portando in alto i colori dell’Italia sulle nevi del Sestriere.

Sono ben sette medaglie d’oro arrivate oggi per l’Italia nello sci alpino, conquistate da Lisa Guerrera, Luca Vergnano, Viviana Cozzani, Caterina Plet, Andrea Ferraro, Georg Verginer e Laurin Schedereit. Il successo degli azzurri ha acceso un’ondata di emozione e orgoglio tra gli allenatori, lo staff tecnico e i numerosi familiari presenti a bordo pista per supportare gli atleti.