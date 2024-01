vittoria al tie break per la CDA Talmassons contro Esperia Cremona.

Se si cercava una partita emozionante per aprire la Pool Promozione, la gara di ieri tra CDA Talmassons FVG ed Esperia Cremona non ha di certo deluso le aspettative. Una maratona da quasi due ore e mezza che le friulane si sono aggiudicate dopo un tie break infinito.

CDA che schiera in campo il sestetto composto da Eze in regia, Piomboni ad agire da opposto, Hardeman e Populini schiacciatrici, Eckl e Costantini centrali con Negretti libero. Primo set al via con un break pesantissimo della CDA che avanza sull’ 8-1. Cremona fa però capire la caratura della squadra, rimontando e avvicinandosi fino alla parità, 11-11. Parte una fase molto combattuta del set, con la CDA che riesce comunque ad allungare nella fase centrale del parziale. La CDA fa valere il suo muro per il 22-17. Taborelli guida Cremona verso la rimonta ma le friulane chiudono sul 25-22.

Nel secondo set è Cremona a trovare un allungo che sembra decisivo, 10-17. Con un turno di servizio straordinario di Populini però, la CDA Talmassons risale la china fino al 19-17. Ace di Eckl per il 21-18. Kavalenka (subentrata a Piomboni) chiude poi la contesa del secondo set, 25-20.

Terzo set al via con la CDA che prova la rincorsa per chiudere subito il match ma ancora una volta è Cremona a prendere i primi vantaggi. Ancora una volta Taborelli sugli scudi per il 12-18. La CDA si scuote di nuovo e un ace di Populini vale il 20-21. Questa volta però Cremona tiene il vantaggio e vince 23-25 il parziale accorciando le distanze.

Nel quarto set è ancora Cremona a condurre le danze. L’Esperia prende il largo sul 13-18 e gestisce al meglio il vantaggio a proprio favore. Ferrarini con un mani out conquista quattro set pointo, che Cremona concretizza per chiudere sul 21-25.

Il tie-break regala pura emozione. Una contesa equilibratissima che porta le due squadre a giocarsi il match ai vantaggi. Dal 14 pari, la CDA Talmassons FVG annulla quattro match point, per poi andare a chiudere sul 19-17 e conquistare due punti vitali per aprire al meglio la Pool Promozione.

Coach Leonardo Barbieri commenta così la gara nel post partita: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, consapevoli delle difficoltà a cui saremmo andati incontro. Oggi è stata una giornata un po’ storta in difesa, mi ci metto anche io perché in certe situazioni la responsabilità può essere anche dell’allenatore. Dobbiamo lavorare e migliorare su questi errori, su cose che avevamo studiato e preparato. Ci è mancata questa situazione difensiva ma tutto il resto devo dire che ha funzionato. La Pool promozione sarà dura perché il livello è altissimo. Poi quando i tempi si prolungano ci stanno anche alcuni errori. Dobbiamo però fare i complimenti a Cremona che ha dimostrato di essere una grande squadra.”

Un po’ di rammarico invece da parte di coach Zanelli, che analizza la prova della sua squadra nel post partita: “Sicuramente non abbiamo approcciato al meglio la gara andando subito sotto. Poi siamo entrati in partita ma non è stato abbastanza perché Talmassons è andato avanti. Abbiamo cominciato bene il secondo set ma a metà ci siamo spenti. Poi è iniziata una partita più equilibrata, terzo e quarto set li abbiamo vinti giocando una buona pallavolo contro una squadra che giocava una buona pallavolo. Stessa cosa è stato il quinto set, peccato però aver sprecato i break di vantaggio guadagnati all’inizio.”

La Pool Promozione inizia dunque con una vittoria al tie break per le Pink Panthers. Mercoledì la trasferta di Perugia per giocarsi l’accesso alla finalissima di Coppa Italia A2 Frecciarossa.

Il tabellino.

CDA Talmassons FVG 3-2 Esperia Cremona (25-22/25-20/23-25/21-25/19-17)



CDA Talmassons FVG: Hardeman 23, Populini 17, Grazia, Monaco, Piomboni 1, Bole 0, Eze 5, Kavalenka 7, Feruglio, Negretti, Eckl 19, Costantini 10.



Esperia Cremona: Taborelli 27, Gamba, Balconati, Munarini 7, Rossini 6, Ferrarini 10, Piovesan 24, Coveccia 1, Turlà 4, Landucci, Scialanca, Zorzetto 3, Felappi