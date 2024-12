La grande vittoria ottenuta in casa di Firenze ha portato una grande dose di carica e autostima all’interno della squadra della CDA Talmassons FVG, che ora vuole anche il primo successo davanti al proprio pubblico. Nella giornata di Domenica, le friulane ospiteranno la Bartoccini MC Restauri Perugia, al momento appaiata alle Pink Panthers a quota 8 punti in classifica.

La gara sarà dunque un ulteriore scontro diretto nella corsa alla salvezza e sarà una sorta di “remake” di quanto accaduto lo scorso anno in Serie A2. Le due compagini infatti sono le due squadra ad aver conquistato il salto di categoria nella passata stagione, dove si sono incontrate per tre volte tra regular season e Coppa Italia, con tre vittorie conquistate dalle perugine. La CDA Talmassons FVG vorrà dunque cercare di invertire questa tendenza per provare a portare a casa altri punti fondamentali nella corsa alla salvezza e regalare al proprio pubblico la prima vittoria casalinga. L’appuntamento è dunque fissato per Domenica 8 Dicembre alle ore 16.00 al Palazzetto dello Sport di Latisana, per la sfida tra CDA Talmassons FVG e Bartoccini MC Restauri Perugia.

Le parole di Coach Barbieri.

Per coach Leonardo Barbieri dopo la vittoria di Palazzo Wanny non c’è stato troppo tempo per esultare, avendo la mente già proiettata alla sfida di domenica: “La vittoria di Firenze ci ha dato grande entusiasmo, abbiamo fatto una bella prestazione portando a casa i tre punti. Le sensazioni ora sono ottime, abbiamo detto dall’inizio che siamo una squadra che sa soffrire. Per noi è un campionato dove saper soffrire sarà importante e bisogna prendere tutto con la giusta misura. Fisicamente c’è un po’ di stanchezza ma partiamo alla pari con le nostre avversarie perché per tutti è stata una settimana intensa. Perugia è una squadra che a muro è una delle top, hanno una correlazione muro difesa molto efficace. Dovremo essere molto attenti su questo fondamentale, non solo nell’evitarlo ma anche nell’eventuale rigiocata e non dovremo avere paura di giocare una palla in più. Saremo in casa davanti al nostro pubblico che abbiamo visto sempre più numeroso, perciò confidiamo nel loro apporto”

Martina Ferrara: “Vogliamo regalare una vittoria davanti ai nostri tifosi”.

L’eco delle parole dell’allenatore della squadra friulana viene riportato anche dal capitano Martina Ferrara: “A Firenze abbiamo ottenuto una vittoria che desideravamo tanto. Siamo contente e vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo preso consapevolezza e come si dice ‘vincere aiuta a vincere’. Sicuramente non dobbiamo adagiarci su ciò che abbiamo fatto e dobbiamo migliorarci sempre di più. Stiamo trovando più equilibrio e migliorando aspetti che nelle gare precedenti sono mancati quindi speriamo di riportarli in campo domenica. Regalare una vittoria ai nostri tifosi manca, quindi vogliamo vincere anche per loro. Sappiamo che in questo mese avremmo affrontato tanti scontri diretti e sono partite in cui possiamo e dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più”.

La 12° giornata di campionato di Serie A1 Tigotà.

CDA Talmassons FVG – Bartoccini MC Restauri Perugia

Megabox Ond. Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4Green Pinerolo

Volley Bergamo – Honda Olivero Cuneo

SMI Roma Volley – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Savino del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano