Incidente a Udine, donna investita da un’auto: è grave

Incidente questa mattina in via Mantica a Udine.

Grave incidente questa mattina in via Francesco Mantica, nel centro di Udine. Una donna è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada.

Alla guida del veicolo una signora che si è immediatamente fermata per prestare soccorso alla vittima. La donna investita ha riportato ferite gravi ed è stata tempestivamente trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la polizia locale, l’automedica e l’ambulanza. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.