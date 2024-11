La CDA Talmassons vola in Piemonte: Domenica c’è Pinerolo

La CDA Talmassons FVG vola in Piemonte per la sfida contro la Wash4Green Pinerolo. Le ragazze di coach Leonardo Barbieri vogliono provare a dare seguito all’ottima prestazione messa in campo contro Chieri nell’ultimo turno, che ha permesso alla formazione friulana di mettere un punto in cassaforte. Per farlo servirà una prestazione di livello, contro una squadra che è stata una delle sorprese dello scorso campionato, terminando la regular season in zona playoff al secondo anno in Serie A1. Appuntamento fissato per domenica 10 Novembre alle ore 17.00, quando al Pala Bus Company inizierà la sfida tra Wash4Green Pinerolo e CDA Talmassons FVG.

La sfida tra le due formazioni non sarà un inedito: CDA Talmassons FVG e Wash4Green Pinerolo infatti si sono già affrontate sui palcoscenici della Serie A2, l’ultima volta nella stagione 2021/2022. In quell’occasione entrambi i confronti in regular season furono vinti dalla formazione piemontese, che concluse la stagione con la promozione in Serie A1, mentre la CDA Talmassons FVG arrivò in quell’anno alla prima storica partecipazione ai playoff promozione.

Coach Barbieri: “Siamo cresciuti, possiamo giocarcela con chiunque”.

A presentare il match sono arrivate le parole di coach Leonardo Barbieri, che ai microfoni della società ha spiegato gli aspetti su cui la squadra si è concentrata maggiormente in questa settimana di lavoro: “Siamo usciti abbastanza bene da una settimana in cui abbiamo giocato tre volte in sette giorni. C’è qualche piccolo acciacco come normale che sia, ma nulla di grave in vista della prossima gara. Stiamo lavorando bene, abbiamo visto che siamo cresciuti sicuramente in ricezione, abbiamo analizzato la partita su questo fondamentale e devo dire che si sono visti miglioramenti in attacco anche sulle palle veloci. Sempre in riferimento all’attacco, stiamo lavorando sulle situazioni con palla alta perché vogliamo migliorare le percentuali in questo settore. Pinerolo è una squadra da quartieri alti della classifica ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Dobbiamo continuare a mettere in campo questa mentalità, come abbiamo avuto nelle ultime gare, provando a strappare punti contro tutti. Questo è l’obiettivo che dobbiamo avere.”

Chidera Eze Blessing: “Pronte a dare il massimo su ogni palla”.

Un ruolo chiave nel match lo giocherà la palleggiatrice Chidera Eze Blessing, al terzo anno in maglia CDA Talmassons FVG e ormai simbolo della squadra friulana: “Siamo una squadra giovane, che si cimenta per la prima volta in Serie A1. Affrontiamo ogni partita con la voglia di imparare e migliorare. Il coach ci aiuta molto, l’affinità tra di noi cresce di settimana in settimana. Finora, ogni partita è stata un’occasione per rafforzare le nostre intese e testare le nostre capacità contro avversarie di altissimo livello. La scorsa gara ci ha mostrato che possiamo lottare fino alla fine anche contro squadre ben rodate. Credo che abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per conquistare la salvezza. In vista della prossima sfida contro Pinerolo, siamo pronte a mettere in campo tutta la nostra grinta e concentrazione. Affrontiamo un’avversaria ostica e determinata, e siamo pronte a dare il massimo su ogni palla. Stiamo lavorando per migliorare alcuni dettagli del nostro gioco, come la precisione al servizio e la tenuta mentale nei set più tesi. Sarà una trasferta ancora una volta impegnativa, ma siamo fiduciose nelle nostre capacità e nell’energia del gruppo. Continueremo a lavorare su quegli aspetti che possono fare la differenza, soprattutto in un campionato così impegnativo, e speriamo di dare ai nostri tifosi una performance che dimostri il nostro potenziale. C’è ancora molto da fare, ma siamo determinate a crescere insieme e a fare la nostra parte in questa Serie A1.”

La settima giornata di campionato di Serie A1.

Wash4Green Pinerolo – CDA Talmassons FVG

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini MC Restauri Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Savino del Bene Scandicci – Volley Bergamo

SMI Roma Volley – Megabox Ond. Vallefoglia

Numia Vero Volley Milano – Eurotek Uyba Busto Arsizio