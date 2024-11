La CDA Talmassons lotta e strappa un punto contro Chieri

La CDA Talmassons FVG trova un importantissimo punto nella sfida contro Chieri, terminata con il punteggio di 2-3 in favore della formazione ospite. Consueto starting six per coach Leonardo Barbieri che schiera Eze al palleggio, Kraiduba opposto, Shcherban e Strantzali schiacciatrici, Botezat e Kocic centrali con Ferrara libero.

Primo set che vede un avvio prepotente di Chieri che nelle prime battute trova subito un break importante portandosi sul 2-8. Momento difficile in avvio per le Pink Panthers che non riescono a ricucire lo strappo iniziale. I tentativi di recupero si fermano sul set point di Gicquel che chiude il primo set sul 18-25.

Registro decisamente diverso nel secondo set dove le padrone di casa si rivitalizzino e sfruttano anche la spinta del pubblico per rimettere in equilibrio la gara. La parità si protrae fino a quota 11, poi mini break di Chieri che avanza sul 15-17. Questa volta però la CDA reagisce prontamente guidata da Kraiduba. Grazie ad un muro poi le ragazze in rosa chiudono il set sul 25-21.

Grande equilibrio anche nel terzo set. Scambi veloci, situazioni continue di cambio palla e una bella pallavolo mostrata da entrambe le parti. La CDA si tiene a contatto fino al 15-16, poi un turno di servizio di Skinner e diversi muri punto delle ospite regalano a Chieri l’allungo decisivo, che permette alla squadra di coach Bregoli di vincere la terza frazione di gioco con il risultato di 17-25.

Anche nel quarto set le squadre regalano una pallavolo spettacolare. Ritmo molto alto da ambo le parti della rete. Lato CDA l’ingresso in campo di Piomboni scombina le carte in tavola, ma il primo break importante è di Chieri che si porta sull’11-14. Vantaggio che viene mantenuto fino al 22-24. Ci sono due match point che però la CDA Talmassons con cuore e personalità riesce ad annullare grazie a due muri granitici. Sul 24 pari sale in cattedra Alexandra Botezat, che con due ace consecutivi manda la gara al tie break, 26-24.

Il tie break è la degna conclusione di una partita molto combattuta. Nella prima metà di quinto set, le squadra si scambiano situazioni di punto a punto e al cambio di campo in vantaggio ci va Chieri, 7-8. Le ospiti trovano così l’allungo decisivo per indirizzare la gara, con Alberti implacabile dal centro. Chieri conquista 4 match point e grazie al muro chiude la gara sul 10-15.

La CDA Talmassons FVG esce dal campo a testa alta e con un punto importante messo in cassaforte, come testimoniato dalle parole di Nicole Piomboni a fine match: “Quello di oggi è sicuramente un punto importante, perché in questo campionato ogni gara conta. Anche rispetto alle partite scorse c’è stata una reazione. In settimana abbiamo lavorato bene e siamo riuscite a mettere qualcosa in più sia a livello di ricezione che nel fondamentale del muro-difesa. Continuiamo a lavorare così e potremo toglierci belle soddisfazioni. Dopo questa settimana abbiamo sicuramente più consapevolezza, anche dopo la gara di mercoledì questo è stato un bel riscatto e ci può dare una bella spinta a livello morale. Sappiamo che possiamo giocarcela anche con le squadre di alta classifica e abbiamo più sicurezza su fondamentali in cui eravamo più in difficoltà. Sicuramente affronteremo la prossima gara con queste consapevolezze”.

CDA Talmassons che continuerà il suo campionato in quel di Pinerolo nella giornata di Domenica 10 Novembre, provando a muovere ulteriormente la propria classifica.

CDA Talmassons FVG 2- 3 Reale Mutua Fenera Chieri (18-25 / 25-21 / 17-25 / 26-24 / 10-15)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Eze 3, Kraiduba 11, Botezat 12, Kocic 12, Shcherban 18, Strantzali 11; Ferrara (L); Piomboni 7, Bucciarelli 1. N. e. Feruglio, Oamo, Gannar, Gazzola (2L).

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Gicquel 23, Gray 17, Alberti 13, Skinner 12, Bujis 19; Spirito (L); Anthouli, Rolando, Carletti. N. e. Guiducci, Lyashko, Omoruyi, Zakchaiou (2L).