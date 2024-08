Sfumata la finale per l’oro, mercoledì 7 l’Italia sfiderà la Danimarca per il bronzo

Per il bujese Jonathan Milan sfuma il sogno di bissare alle Olimpiadi di Parigi la medaglia d’oro conquistata ai Giochi di Tokyo nell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista.

Il campione friulano, con Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna, infatti, non è riuscito a superare in semifinale l’ostacolo dell’Australia. Il trenino azzurro ha fermato il cronometro a 3:43.205, il tempo più alto delle due batterie che decidevano le sfide per le medaglie, mentre i ‘canguri’, a sorpresa, hanno migliorato ulteriormente la loro prova, chiudendo in 3:40.730 che è anche il nuovo record del mondo, che era proprio dell’Italia.

Per Milan e compagni, quindi, mercoledì 7 agosto, alle 18.20, scatterà l’ultima batteria, quella per conquistare il bronzo, contro il quartetto danese. A seguire la sfida per l’oro che vedrà in lizza gli australiani e la Gran Bretagna.