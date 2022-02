Record di successi consecutivi per Cividale che sogna la Legadue.

C’è una squadra nel campionato di serie B di pallacanestro, il terzo campionato in ordine d’importanza dopo serie A e Legadue, che sta riscrivendo i libri di storia delle serie minori: questa squadra è la UEB Gesteco Cividale che, con la vittoria di ieri sera sul parquet di casa contro Jesolo per 76 a 55, ha raggiunto il traguardo incredibile di 18 successi consecutivi.

La squadra della cittadina friulana, che conta appena 11mila abitanti, sogna l’approdo nella pallacanestro di alto livello in Legadue, una favola se si dovesse realizzare. Cividale infatti si trova al primo posto in classifica con 19 vittorie e una sola sconfitta nel girone B della serie B e la prossima domenica sarà impegnata nel big match a Cremona, squadra che segue a due vittorie di distanza. Una vittoria chiuderebbe virtualmente i conti e regalerebbe a Cividale la testa di serie numero uno per i playoff da giocare con il vantaggio campo. Un fattore campo che potrebbe essere fondalmentale dato l’imbattibilità casalinga delle aquile.

Il presidente Davide Micalich si sta godendo il momento e questo record, pur sapendo che le grandi sfide ci saranno nei prossimi mesi: “La squadra è un rullo compressore, vincere 18 partite consecutive è un record che credo difficilmente qualcuno possa battere. 18 vittorie sono veramente tantissime. L’unico rischio è quello di abituarci a vincere sempre, ma la squadra ha grande fame e vive ogni partita come una festa. La prossima domenica avremo il big match a Cremona ed è una partita che sentiamo, un antipasto di playoff”

Ovviamente soddisfatto anche coach Stefano Pillastrini, allenatore con un passato importante in serie A: “Questo è un record bellissimo che ci rende orgogliosi, ma allo stesso tempo rende difficili le cose perchè chiaramente tutti gli avversari vogliono batterci. Comunque non siamo schiavi dei record e se capiterà di perdere una partita l’importante sarà vincere quella dopo. Non dobbiamo sprecare energie nervose pensando di vincere sempre. Ora serve umiltà, consapevolezza ed ambizione”. La speranza ora sarà quella di accogliere più persone possibili nel bel palazzetto di Cividale. Un impianto da circa 3mila posti che appena sarà possibile si riempirà totalmente per sostenere la cavalcata di questa squadra verso la Legadue.

