Cjarlins Muzane-Adriese finisce 2 a 2.

Si apre con un pareggio il nuovo corso con Thomas Randon in panchina per il Cjarlins Muzane, costretto per due volte a rincorrere nel punteggio l’Adriese. Per quanto visto, almeno nella seconda frazione, è però una divisione della posta che sta stretta alla squadra friulana.

Sembra partire meglio il Cjarlins Muzane, ma al primo affondo offensivo l’Adriese passa in vantaggio quando Colombi, a centro area, riesce a servire Petdji libero, da due passi, di superare l’ex Bonucci. Sembra accusare il colpo il Cjarlins Muzane e Adriese che subito dopo potrebbe raddoppiare quando sul traversone basso di Moras l’accorrente Brugnolo spara alle stelle, prima che lo stesso centrocampista ospite, a metà frazione, rubi palla a Cuomo, avanzi per vie centrali e lasci partire il destro dal limite che si perde alto. Cresce il Cjarlins Muzane e dopo un rigore reclamato per un presunto atterramento di Calì, arriva il pari quando il tiro da fuori di Zarrillo è sporcato da Martinbianco tra i piedi di Belcastro il quale, da due passi, prolunga in rete. Gara viva e Adriese che subito dopo potrebbe segnare quando il colpo di testa di Moras, dal cross di Abdalla, centra il palo senza che Bonucci nulla possa, con il conto dei montanti pareggiato poco dopo da Calì il cui destro di prima intenzione, a raccogliere la corta respinta di Martimbianco, centra la traversa. Torna a farsi vedere l’Adriese dalle parti di Bonucci al 36’ con il portiere di casa costretto alla respinta sul diagonale di Colombi, prima che la squadra veneta torni in vantaggio al tramonto della prima frazione: il calcio di punizione di Maniero è respinto sul destro di Abdalla che dal limite, con il destro, insacca.

Ripresa con Cjarlins Muzane che prova subito a riversarsi in avanti e al 10’ il traversone di Zarrillo è controllato a centro area da Calì prima del destro alto sopra la traversa, con lo stesso attaccante di casa che al 21’ avvicina il pari raccogliendo il traversone di Belcastro prima di coordinarsi come meglio non si potrebbe per la conseguente rovesciata respinta dal palo. Dentro Fasolo in luogo di Belcastro ed è lo stesso ex Union Clodiense che al 32’ porta pericolo alla porta avversaria, quando il suo destro a colpo sicuro dal limite, destinato in rete, incoccia la testa dell’appostato Martinbianco che salva l’Adriese. Preludio al meritato pareggio che il Cjarlins Muzane raggiunge al 37’ quando un altro neo entrato, Gatto, raccoglie la respinta di Moras per il missile terra-aria, di sinistro, che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Non ci sono ulteriori occasioni, si chiude senza vinti né vincitori.

Cjarlins Muzane-Adriese 2-2

CJARLINS MUZANE Bonucci, Zarrillo, Guizzini, Cuomo, Dionisi, Gentile, Fyda, Castagnaviz (34’ st Gatto), Calì, Belcastro (24’ st Fasolo), Bassi (42’ st Destito). All. Randon.



ADRIESE Galassi, Feruglio (42’ st Gasparini), Martimbianco, Montin, Petdji, Brugnolo, Moras (42’ st Cavallini), Colombi (18’ st Rosso), Moretti (1’ st Pimazzoni), Maniero, Abdalla (24’ st Signorini). All. Vecchiato.



Arbitro Nuzzo di Seregno.

Marcatori Al 5’ Petdji, al 27’ Belcastro, al 43’ Abdalla; nella ripresa, al 37’ Gatto.



Note Angoli: 3 a 3. Recuperi: 1’ e 3’. Ammoniti: Bassi, Gentile, Maniero e Signorini.