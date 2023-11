Il Cjarlins Muzane si prepara per la sfida contro la Virtus Bolzano

Coincide con il turno infrasettimanale l’unica trasferta stagionale in terra altoatesina del Cjarlins Muzane, partito questo pomeriggio alla volta di Bolzano dove domani, alle 14.30, affronterà la Virtus nella gara valida per la nona giornata di campionato.

Spetta, come sempre, a mister Carmine Parlato presentare la gara in programma sul sintetico della Internorm Arena. “Portiamoci dentro la rabbia giusta, quella voglia di andare a prenderci questa benedetta vittoria. Giochiamo contro una squadra che come noi non sta bene, su un campo particolare, piccolo e in erba sintetica dove ci saranno difficoltà. Dovremo adattarci subito perché sarà una battaglia dall’inizio dalla fine. Loro cercheranno come noi la vittoria, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Dovremo avere la necessaria lucidità e determinazione per continuare nell’andamento, consapevoli che c’è però da correggere una cosa: subiamo troppi gol. Motivo questo per cui dovremo avere tremila occhi e orecchie in fase difensiva. Bisogna serrare meglio i ranghi e continuare invece, come fatto domenica, sulla fase offensiva”.

“Mettiamo in campo forza e coraggio, teniamo alta la nostra forza con grande dignità e professionalità, perché la squadra sta facendo in modo di prevalere nel risultato ogni domenica, ma l’episodio spesso ci condanna poi al pareggio o alla sconfitta. Mettiamoci il giusto temperamento, con un’unica differenza: chiudiamoci dietro e usciamo da questo momento”.

Inimmaginabile davvero, quando la stagione sportiva è partita con il ritiro di Arta Terme a luglio, pensare si sarebbe arrivati a novembre con una gara di campionato tra due squadre ancora senza vittorie. “Se me l’aveste chiesto avrei risposto anche io di no, ma il calcio è talmente strano che le chiacchiere se le porta via il vento. Non stiamo facendo bene, lo so benissimo, e ci prendiamo le critiche. Per questo stiamo zitti e pedaliamo”.