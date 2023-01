Coppa del Mondo under 20 di scherma in Friuli: Italia in testa nella seconda giornata

La Coppa del Mondo under 20 di scherma in Friuli.

A Udine ieri la seconda giornata della Coppa del Mondo Under 20, quella dedicata alle prove a squadre, assegnava ben quattro medaglie d’oro. Al Quartiere Fieristico Udinese l’Italia è riuscita a salire sul podio quattro volte, conquistando due ori nel fioretto, un argento e un bronzo, rispettivamente nella spada femminile e maschile.

Nella prima gara in programma, quella di spada maschile, il pubblico ha assistito al capolavoro della nazionale egiziana e del suo leader, Mohamed Elsayed, vincitore anche ieri della prova individuale. Partiti con il numero 1 del ranking, gli egiziani in semifinale hanno superato l’Italia per 38-35 con l’ultima frazione che ha visto opposti Elsayed e Simone Mencarelli in un rematch della semifinale individuale. Splendida la finale tra Egitto e Ungheria, conclusa all’ultima stoccata 45-44 ancora con Elsayed sugli scudi, capace di vincere, in rimonta, l’ultimo assalto su Gergely Kovacs, già oro individuale a Udine nel 2022. L’Italia di Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Marco Paganelli ha fatto suo il match per la medaglia di bronzo contro Israele per 45-37.

Come nella prova individuale di venerdì, conclusa con l’oro di Aurora Grandis e l’argento di Matilde Calvanese, anche oggi il fioretto femminile azzurro ha dominato la gara. Superata per ritiro l’Algeria, il quartetto composto anche da Giulia Amore e Carlotta Ferrari ha veleggiato nei quarti contro la Spagna (45-30) e in semifinale con la Polonia (45-33) prima di dominare la Francia in finale con il punteggio di 45-24. Terzo posto per la Polonia che nella finalina per il bronzo ha superato la Spagna.

I fiorettisti hanno imitato le colleghe d’arma, conquistando l’oro. Rispetto alle compagne, la cavalcata del quartetto composto da Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Mattia Raimondi è stata più faticosa. Agevoli l’ottavo e il quarto di finale contro Ucraina (45-31) e Slovacchia (45-31), è stata molto combattuta la semifinale contro Hong Kong del coach italiano Giacomo Fanizza, conclusa sul 45-39. Anche nella finale con l’Ungheria l’Italia ha ampliato il margine solo nel finale chiudendo sul 45-37. Terza la Francia che ha superato Hong Kong per la medaglia di bronzo.

Protagoniste dell’ultima gara in programma sono state le spadiste. Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti sono salite sul secondo gradino del podio, superate in finale dalla Polonia per una sola stoccata 31-30. Avvincente il match che ha visto le azzurre inseguire fin dall’inizio per poi raggiungere le polacche nell’ultima frazione, senza però riuscire a portarsi in vantaggio. In precedenza l’Italia aveva superato l’Ucraina per 42-34 e Israele nei quarti per 45-40. Nella tiratissima semifinale contro la Spagna le azzurre erano riuscite a piazzare la stoccata decisiva del 36-35 finale. Terzo posto per la Gran Bretagna che ha superato la Spagna per il bronzo.

Il programma di oggi.

Si chiude domani la tre giorni di Coppa del Mondo alla Fiera di Udine. In programma ci sono le ultime due prove individuali. Alle 9 inizierà la gara dei 195 fiorettisti, mentre le spadiste saliranno in pedana alle 11. Tra le 194 atlete al via ci sarà anche l’argentina Serena Mirocznyk che si allena all’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi di Cividale del Friuli. Gli assalti per le medaglie inizieranno a partire dalle 16.40.

Medagliere

Italia in testa con tre medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo, al secondo posto l’Egitto con due ori, terza la Polonia con un oro e un bronzo, quarta l’Ungheria con due argenti e un bronzo, quinta Israele con un argento e due bronzi, sesta la Francia con un argento e un bronzo, settima la Gran Bretagna con un bronzo.

I numeri.

Oltre 800 atleti da 58 Paesi fanno della tappa udinese della Coppa del Mondo Under 20 l’appuntamento più importante, dopo i Campionati del Mondo, del calendario internazionale giovanile. Oltre 1’400 le presenze in città in questi giorni con strutture ricettive che da giorni hanno fatto segnare il tutto esaurito.