Violento scontro tra due auto all’incrocio di Cervignano

L’incidente nella serata di ieri a Cervignano.

Incidente nella tarda serata di ieri a Cervignano. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Gervasutti viale Stazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte che, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire la dinamica dell’incidente. Durante le operazioni il tratto di strada dell’incidente è rimasto chiuso al traffico.